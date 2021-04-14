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فورمولا وان تجري تغييرات في مواعيد سباق إيمولا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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أعلنت إدارة فورمولا-1 والاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) اليوم الثلاثاء إجراء تغييرات على جدول منافسات سباق جائزة "إميليا رومانيا" الكبرى المقرر في إيمولا، وذلك :"احتراما لمراسم جنازة الأمير فيليب."

وذكر فيا وإدارة فورمولا-1 في بيان :"احتراما للجنازة الملكية، سيجرى تغيير موعد التجارب الرسمية التأهيلية كي لا يتداخل مع موعد مراسم الجنازة."

وستقام التجارب الرسمية التأهيلية يوم السبت بين الثانية والثالثة مساء (بين 1200 و1300 بتوقيت جرينيتش)، وبالتالي ستقام التجربة الحرة الثالثة بين الساعة 11 صباحا و12 ظهرا "وذلك امتثالا للوائح التي تشترط أن تكون التجارب الرسمية التأهيلية بعد 120 دقيقة" من آخر جولة تجارب حرة.

وستقام التجربة الحرة الأولى يوم الجمعة من الساعة 11 صباحا إلى 12 ظهرا ثم تقام التجربة الحرة الثانية من الساعة الثانية و30 دقيقة مساء إلى الساعة الثالثة و30 دقيقة مساء، حيث يجب أن يفصل بين التجربتين الحرتين الأولى والثانية ساعتين ونصف الساعة على الأقل.

وتأثرت مواعيد التجربتين الحرتين المقررتين يوم الجمعة أيضا نظرا لأنه لا يفترض أن تنطلق التجربة الثالثة التي تقام يوم السبت بعد أقل من 19 ساعة من نهاية التجربة الحرة الثانية.

وينطلق السباق في موعده المحدد في الثالثة مساء يوم الأحد، وسيكون الوقوف دقيقة صمت حدادا على الأمير فيليب قبل التجارب الرسمية.

وتوفي الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، يوم الجمعة الماضي عن عمر 99 عاما وستقام مراسم جنازته يوم السبت المقبل.

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