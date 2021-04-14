سينير يتغلب على براموس في بطولة مونت كارلو للتنس

أطاح الإيطالي يانيك سينير الثلاثاء بمنافسه الإسباني ألبرت راموس 6-3 و6-4 في الدور الأول من بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة.





ويواجه سينير في دور الـ32 المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.





وفي أول مشاركة له بالبطولة، نجح سينير المصنف 22 عالميا في الإطاحة براموس، الذي كان قد بلغ الأسبوع الماضي نصف نهائي بطولة ماربيا الإسبانية، بعد مباراة استغرقت ساعة و23 دقيقة.





ويواصل سينير، صاحب الـ19 عاما، نتائجه الجيدة هذا العام، بعدما وصل الأسبوع الماضي لنصف نهائي ميامي على حساب إسباني آخر، روبرتو باوتيستا، لكنه خسر في النهائي أمام البولندي هوبرت هوركاتش.



