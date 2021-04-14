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شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أثارت الفنانة فيفي عبده حالة كبيرة من القلق لدى جمهورها بعد إعلانها عن تدهور حالتها الصحية بسبب خطأ طبي.

لكن ابنتها عزة مجاهد حرصت على طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها بعد خروجها من غرفة العمليات.

وعلقت عزة مجاهد على الصورة قائلة:"الحمد لله أمي لسه خارجه من العمليات حالاً اللهم يتم شفاكي شفاء لا يغادر سقمًا من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بالسلامة"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت فيفي عبده قد كشفت مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن خضوعها لعملية جراحية بسبب خطأ طبي، حيث نشرت مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه:"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي إداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبونى يدعولي واللي بيكرهونى الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير، رمضان كريم".
شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية
شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

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