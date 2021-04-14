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ريال مدريد يعود إلى آنفيلد من أجل العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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يعود ريال مدريد غداً الأربعاء إلى معقل ليفربول، ملعب آنفيلد، الذي شهد آخر فوز للفريق "الملكي" على الأراضي البريطانية والأكبر أمام فريق انجليزي غير ملعب سانتياجو برنابيو (0-3) بثنائية لكريم بنزيما وهدف لكريستيانو رونالدو.


ومع ذلك، فإن للفريق المدريدي ذكريات سيئة في زياراته الاخيرة لانجلترا، آخرها أمام مانشستر سيتي، حيث تم إقصائه من الدور الستة عشر.


وكانت آخر زيارتين للملكي إلى أندية انجليزية قد انتهتا بالخسارة. فقد خسر في دور المجموعات في 2018 بنتيجة (1-3) أمام توتنهام، كما خسر الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي (1-2)، مما أدى للخروج للمرة الثانية على التوالي من الدور ثمن النهائي.


ويعود آخر فوز للريال في إنجلترا إلى 22 أكتوبر(تشرين الأول) 2014 على ملعب آنفيلد، حين فاز (3-0) تحت قيادة المدرب كارلو انشيلوتي.


وفاز ريال مدريد في آخر 4 مواجهات له أمام ليفربول، بينها مواجهة النهائي في كييف، والتي توج فيها "الملكي" بآخر لقب لدوري الابطال.


وظهر ريال مدريد بستة انتصارات خارج أرضه أمام الأندية الانجليزية، في مقابل 4 تعادلات وسبع هزائم.

ويخوض الريال لقاء الإياب أمام ليفربول متفوقاً بالفوز في لقاء الذهاب (3-1) على ملعب ألفريدو دي سيتفانو.

ويعد ريال مدريد أكثر فريق خاض ربع نهائي دوري الابطال، وهو الدور الذي تجاوزه في آخر ثماني مرات صعد فيها لهذا الدور، ولم يخسر فيه منذ 17 حين أقصاه موناكو في عام 2004.

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