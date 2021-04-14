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حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البحرين

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 14-4-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غير مستقرا وغالبا غائم مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية .

والرياح شمالية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة وتزداد سرعتها لتصل من 22 الى 27 عقدة خلال المساء مع هبات قد تصل الى 35 عقدة احيانا.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مع هبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في البحر ويصل الى 8 اقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 20%.
شروق الشمس في تمام الساعة 5:14 صباحاً والغروب عند الساعة 6:01 مساءً.

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