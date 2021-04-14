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حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-4-2021 في الكويت

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 14-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت
ليلًا غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، ونهارًا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

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