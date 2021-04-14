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حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-4-2021 في الإمارات

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 14-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات 
يشهد اليوم الأربعاء طقسا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر – مائل للحرارة نهارا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية خلال الليل خاصةً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، و خفيفا في بحر عمان.

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