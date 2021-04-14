بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

يشعر بايرن ميونخ أن الفريق الأفضل لم يبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الخروج بسبب قاعدة الأهداف خارج الأرض، لكن مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، أراد تذكير حامل اللقب أن كرة القدم إلى جانب أنها جميلة فإنها ترتبط بالصراع.









وعانى سان جيرمان في مباراة ذهاب دور الثمانية في ميونخ، لكنه فاز 3-2 بفضل الشراسة والكفاءة أمام المرمى، ومع ذلك شعر يوشوا كيميش وتوماس مولر ثنائي بايرن بالثقة، قبل لقاء الإياب، في وصول بطل ألمانيا إلى الدور قبل النهائي من ملعب بارك دي برينس.





وفاز الفريق الزائر 1-0 رغم معاناته من هجمات مرتدة خطيرة طوال اللقاء، حيث سدد نيمار لاعب سان جيرمان في إطار المرمى مرتين، لكن هذا الانتصار لم يكن كافياً لتجنب الخروج.





وقال مدرب بايرن هانز فليك الذي اضطر للعب دون الهداف المصاب روبرت ليفاندوفسكي في مباراتي الذهاب والإياب "في مجموع المباراتين، أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل".





وأضاف: "واجهنا بعض سوء الحظ وكنا نفتقد بعض اللاعبين لكن كان يجب قبول ذلك".





ولن يشعر بوكيتينو، الذي سبق أن قاد توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري الأبطال قبل إقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بسعادة مبالغ فيها رغم بلوغ سان جيرمان قبل النهائي للموسم الثاني على التوالي.





وقال بوكيتينو: "حتى إذا كنا أخرجنا برشلونة (في دور الستة عشر) وبايرن، فإن كل فرق قبل النهائي تملك نفس الفرصة لحصد اللقب".





واعتبر بوكيتينو أن تعليقات لاعبي بايرن الواثقة قبل المباراة كانت طبيعية ومنطقية.





وقال بوكيتينو: "من الطبيعي أن يشعر المنافس بالثقة فهو فريق فاز بكل شيء وكان يعتقد أنه المرشح الأكبر، كرة القدم لعبة جميلة لكنها أيضاً لعبة لا يمكن الشعور فيها أبداً باليأس، ويجب الصراع فيها، لكني أتفهم ما قاله المنافس بخصوص شعوره بالثقة، وهذا طبيعي أن يلعب للتأثير على الجانب النفسي".