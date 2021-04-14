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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-4-2021 في مصر

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 08:39 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-4-2021،  وذلك بعد ارتفعه في ختام تعاملات أمس ليصعد سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم :

 سعر عيار 21 نحو 763 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 654 جنيه

 سعر عيار 24 نحو 872 جنيه

 سعر الجنيه الذهب 6104 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا:

تعافت أسعار الذهب الثلاثاء 13 أبريل من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع بعد بيانات تظهر زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة عززت جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط في مواجهة التضخم ودفعت الدولار للتراجع.

 وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.77% إلى 1745.70 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1722.67 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.9% لتبلغ عند التسوية 1747.60 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد بيانات التضخم وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.0% إلى 25.35 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.54% إلى 2690.00 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس عند 2710 دولارات.

وهبط البلاتين 1.1% إلى 1156.80 دولار للأوقية.


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