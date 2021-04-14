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حالة الطقس في ثاني أيام رمضان.. ارتفاع بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
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نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 14 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في ثاني أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

حالة الطقس ثاني أيام رمضان
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.
 
نشاط للرياح
وتشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.
 
درجات الحرارة اليوم
القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

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