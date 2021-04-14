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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-4-2021 في السوق المحلى

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 14-4-2021، استقرارا في السوق المحلى حسبما أعلنت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

بينما استقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.


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