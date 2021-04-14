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أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الأربعاء 14-4-2021

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك فى الأسواق، وذلك اليوم الأربعاء 14-4-2021 في ثاني أيام شهر رمضان المبارك .

واستقرت أسعار الأسماك الجملة، خاصة  في سوق العبور، اليوم الاثنين،وتراوحت أسعار البورى" 1 "،  بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2  " 29-35" جنيها للكيلو.

فيما سجلت أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.



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