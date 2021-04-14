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تعرف على أحداث مسلسل نجيب زاهى زركش ومواعيد العرض والإعادة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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يبحث عشاق الدراما التلفزيونية لمتابعة أحداث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الكريم بداية من الثلاثاء، لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم عن مواعيد عرض المسلسلات والقنوات الناقلة والأحداث الموجودة في كل مسلسل على حده لمتابعة الأنسب، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

نجيب زاهى زركش.. مواعيد العرض
من المقرر أنه يتم عرض نجيب زاهى زركش يوميا الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.45 صباحًا، والساعة 7.15 صباحًا، خلال شهر رمضان.

تردد قناة ON دراما 
- في البداية قم بالدخول على القائمة الموجودة في جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- اختار القمر الصناعي النايل سات، واكتب تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

أحداث الحلقة الاولى من نجيب زاهي زركش
شهدت الحلقة الأولى من المسلسل طلب شفيقة الزواج من نجيب زاهي زركش وهي الأمنية التي قالت إنها ربما تكون الأخيرة قبل وفاتها ليلبي طلبها.

وقاموا بإحضار المأذون لإتمام الزواج بينهما على الرغم من عدم موافقته، لكن مصر عرفت الخبر والأمر نشر في الجرائد باعتباره أشهر عازب يتزوج.

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