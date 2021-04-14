Advertisements

مومباي تستعد للإغلاق مع تسجيل الهند رقما قياسيا في إصابة كورونا الجديدة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
وصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، حيث تجمعت حشود من الحجاج لحضور مهرجان ديني على الرغم من نقص امدادات الأكسجين والقيود الصارمة في مناطق أخرى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد أبلغت عن 184372 حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13.9 مليون. كما ارتفع عدد الوفيات بمقدار 1027، وبلغ عدد القتلى 172.085.

بعد الإبلاغ عن أقل من 10000 حالة يوميًا في وقت سابق من هذا العام، أصبحت الهند الدولة الأكثر تضررًا في العالم منذ 2 أبريل. تلقي الحكومة باللوم هنا على فشل واسع النطاق في الاهتمام بالقيود المفروضة على الحركة والتفاعل الاجتماعي. ومن المقرر أن تدخل ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في الهند، مركز الموجة الثانية الوطنية، والتي تمثل حوالي ربع الحالات في البلاد، في إغلاق كامل في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت جرينتش) حتى نهاية أبريل لمحاولة احتواء الانتشار.

يوم الأربعاء، كان المركز التجاري للولاية، مومباي، يعج بالمتسوقين، حيث تم تخزينه قبل دخول الإغلاق حيز التنفيذ. وقالت سوسيلا، بائعة خضروات في الشوارع، "لا نعرف ما إذا كان سيسمح لنا بإنشاء أكشاكنا اعتبارًا من الغد، لذلك نطلب من عملائنا تخزين أكبر قدر ممكن اليوم".

كانت هناك طوابير متعرجة خارج العديد من متاجر البقالة بينما كان السكان ينتظرون الدخول. وفي أماكن أخرى، تعمل المستشفيات الخاصة التي تعاني من ضغوط كبيرة على إبعاد المرضى، مما يضع عبئًا متزايدًا على المرافق الحكومية.

في ولاية جوجورات الغربية، أظهرت وسائل الإعلام المحلية طابورًا طويلًا من سيارات الإسعاف المنتظرة خارج مستشفى أحمد آباد المدني، مع علاج بعض المرضى هناك أثناء انتظارهم. وقال مصدر بالمستشفى، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث علنًا، إن كثيرًا من المستشفيات الخاصة تعاني من نقص الأكسجين وترسل مرضاها إلى المستشفى العام.

ومع ذلك، تجمع مئات الآلاف من الهندوس المتدينين للاستحمام في نهر الغانج يوم الأربعاء، وهو اليوم الثالث من مهرجان كومبه ميلا الذي يستمر أسابيع. وقال سانجاي جونجيال، المفتش العام للشرطة في المهرجان، إن حوالي 650 ألف شخص استحموا صباح الأربعاء.

وقال: "يتم تغريم الناس لعدم اتباعهم التباعد الاجتماعي في مناطق الغاتس غير المزدحمة (مناطق الاستحمام)، لكن من الصعب للغاية فرض غرامة على الأشخاص في الغاتس الرئيسية المزدحمة للغاية". وقال شاهد من رويترز إنه كانت هناك أدلة قليلة على التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من ألف حالة في منطقة هاريدوار في اليومين الماضيين، وفقًا لبيانات حكومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مومباي كورونا الهند

أخبار تهمك

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ريال مدريد يسعى لخطف هذه الصفقة الذهبية

منذ 41 دقيقة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ يوم

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ أقل من نصف ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

محلل سوداني: لن نشرب الماء لو استكملت إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

زيدان يوجه رسالة نارية إلى ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 17 ساعة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

فقراء الهند يفرون إلى القرى بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا

المناطق الريفية بالهند تشهد ارتفاعا حادا في الإصابات الجديدة بكورونا

الهند.. مومباي تستعد للأمراض الموسمية وسط سلالة جائحة فيروس كورونا

تزويد نيودلهي بـ500 حافلة للسكك الحديدة وتجهيزها لرعاية مرضى كورونا

الهند تسجل ما يقرب من 39000 إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل 49 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:21 ص

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

10:04 ص

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

08:01 ص

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

08:16 ص

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

02:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة