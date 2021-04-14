مومباي تستعد للإغلاق مع تسجيل الهند رقما قياسيا في إصابة كورونا الجديدة

وصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، حيث تجمعت حشود من الحجاج لحضور مهرجان ديني على الرغم من نقص امدادات الأكسجين والقيود الصارمة في مناطق أخرى.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن البلاد أبلغت عن 184372 حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13.9 مليون. كما ارتفع عدد الوفيات بمقدار 1027، وبلغ عدد القتلى 172.085.





بعد الإبلاغ عن أقل من 10000 حالة يوميًا في وقت سابق من هذا العام، أصبحت الهند الدولة الأكثر تضررًا في العالم منذ 2 أبريل. تلقي الحكومة باللوم هنا على فشل واسع النطاق في الاهتمام بالقيود المفروضة على الحركة والتفاعل الاجتماعي. ومن المقرر أن تدخل ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في الهند، مركز الموجة الثانية الوطنية، والتي تمثل حوالي ربع الحالات في البلاد، في إغلاق كامل في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت جرينتش) حتى نهاية أبريل لمحاولة احتواء الانتشار.





يوم الأربعاء، كان المركز التجاري للولاية، مومباي، يعج بالمتسوقين، حيث تم تخزينه قبل دخول الإغلاق حيز التنفيذ. وقالت سوسيلا، بائعة خضروات في الشوارع، "لا نعرف ما إذا كان سيسمح لنا بإنشاء أكشاكنا اعتبارًا من الغد، لذلك نطلب من عملائنا تخزين أكبر قدر ممكن اليوم".





كانت هناك طوابير متعرجة خارج العديد من متاجر البقالة بينما كان السكان ينتظرون الدخول. وفي أماكن أخرى، تعمل المستشفيات الخاصة التي تعاني من ضغوط كبيرة على إبعاد المرضى، مما يضع عبئًا متزايدًا على المرافق الحكومية.





في ولاية جوجورات الغربية، أظهرت وسائل الإعلام المحلية طابورًا طويلًا من سيارات الإسعاف المنتظرة خارج مستشفى أحمد آباد المدني، مع علاج بعض المرضى هناك أثناء انتظارهم. وقال مصدر بالمستشفى، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالتحدث علنًا، إن كثيرًا من المستشفيات الخاصة تعاني من نقص الأكسجين وترسل مرضاها إلى المستشفى العام.





ومع ذلك، تجمع مئات الآلاف من الهندوس المتدينين للاستحمام في نهر الغانج يوم الأربعاء، وهو اليوم الثالث من مهرجان كومبه ميلا الذي يستمر أسابيع. وقال سانجاي جونجيال، المفتش العام للشرطة في المهرجان، إن حوالي 650 ألف شخص استحموا صباح الأربعاء.



