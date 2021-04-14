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أستاذ علم اجتماع سياسي يكشف لـ"الفجر" لماذ يفضل زعيم كوريا الشمالية "الإعدام" لعقاب المسؤولين؟

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:13 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
سامح أحمد
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ورث كيم جونج أون، في السادسة والعشرين من عمره، عرش والده كيم جونج إيل، ليصبح زعيمًا لكوريا الشمالية، فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية "الوريث الأعظم".

 

وعلى الرغم من صغر سنه، اشتهر زعيم كوريا الشمالية بإعدام المسؤولين بشكل وحشي، حتى أصبح بطلًا لأغرب قصص الإعدامات في تاريخ العصر الحديث.

 

وكشف الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، سبب تفضيل زعيم كوريا الشمالية عقوبة الإعدام لمحاسبة المسؤولين.

 

وقال "سعيد"، إن إعدام زعيم كوريا الشمالية للمسؤولين، يعد بمثابة رسالة ردع للجميع، مستشهدًا بنصيحة المفكر والسياسي الإيطالي نيكولو مكيافيلي: "أن الأفضل أن يخاف الجميع الأمير لا حبه".

 

وقد أعدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مسؤولًا حكوميًا فشل في تطبيق سياسة التعليم عن بعد، كما أعدم وزير دفاعه لغفوته لبعض ثواني أثناء عرض عسكري، وأعدم أيضَا قبطان قارب صيد أمام الملأ بسبب استماعه إلى محطة إذاعية أجنبية محظورة.

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كيم جونج أون عقوبة الإعدام زعيم كوريا الشمالية إعدام المسؤولين أستاذ علم اجتماع سياسي

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