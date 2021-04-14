مسلسل "نسل الأغراب".. مواعيد عرض الحلقة الثانية والقناة الناقلة

يبحث عشاق الدراما التلفزيونية لمتابعة أحداث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الكريم بداية من الثلاثاء، لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم عن مواعيد عرض المسلسلات والقنوات الناقلة والأحداث الموجودة في كل مسلسل على حده لمتابعة الأنسب، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مسلسل "نسل الأغراب".. مواعيد العرض

يتم عرض الحلقات من مسلسل نسل الأغراب يوميا الساعة 7.45مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، ويتم إعلان مواعيد عرضه على قناة ON دراما يوميا.





تردد قناة ON دراما

- في البداية قم بالدخول على القائمة الموجودة في جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.





- اختار القمر الصناعي النايل سات، واكتب تردد قناة أون ON وهو 10853، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.





أبطال عمل مسلسل نسل الأغراب

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق