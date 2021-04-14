حملات رقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية بأسواق الغردقة (صور)

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم، حملة مكبرة فى الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



وقامت الحملة بالمرور على جميع المحلات التجارية بمنطقة سوق الدهار، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما استمرت الحملة فى عملها في نطاق حى شمال طبقًا لتوجيهات رئيس مدينة الغردقة بضرورة إستمرار متابعة الأسواق والمحلات العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





ومن جانبه شدد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة للمحلات التجارية والأسواق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا لابد من تطبيق القانون على كل من يخالف القانون من اتخاء الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.