عاجل..وفاة الممثلة القديرة رينيه الديك





رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة القديرة رينيه الديك، وأعلن نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح نعمة بدوي عن خبر وفاتها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب نعمة بدوي منشورًا قال فيه :"رينيه ديك في ذمة الله، إنّ نقابة الممثلين وجميع النقابات الفنية في لبنان تنعى إليكم ركنًا أساسيًا في المسرح اللبناني والعربي رينيه ديك، لروحها الرحمة والغفران ولاهلها ومحبينها ولنا الصبر والسلوان".



وتُعد رينيه الديك واحدة من الفنانات المخضرمات، قدمت العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية منها مسلسل"ليالي شهرزاد"، وفيلم" المخطوف"، ومسرحية" فيلم أميركي طويل".