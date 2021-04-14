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مسلسل الاختيار2.. مواعيد عرض الحلقة الثانية والقناة الناقلة والتردد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
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يبحث عشاق الدراما التلفزيونية لمتابعة أحداث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الكريم بداية من الثلاثاء، لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم عن مواعيد عرض المسلسلات والقنوات الناقلة والأحداث الموجودة في كل مسلسل على حده لمتابعة الأنسب، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 والقناة الناقلة
يعرض العمل يوميا الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 3.30 عصرًا، كما أنه يتم إعلان مواعيد عرضه يوميا على قناة ON دراما.
 
تردد القناة الناقلة لمسلسل الاختيار 2
- في البداية قم بالدخول على القائمة الموجودة في جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- اختار القمر الصناعي النايل سات، واكتب تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال عمل مسلسل الاختيار 2
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك فى حلقات المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف على على غرار الجزء الأول الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، ومن أبرزهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد،  مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة

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