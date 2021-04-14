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مسلسل "وكل ما نفترق".. مواعيد عرض الحلقة الثانية والقناة الناقلة والتردد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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يبحث عشاق الدراما التلفزيونية لمتابعة أحداث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الكريم بداية من الثلاثاء، لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم عن مواعيد عرض المسلسلات والقنوات الناقلة والأحداث الموجودة في كل مسلسل على حده لمتابعة الأنسب، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل وكل ما نفترق والقناة الناقلة
يعرض المسلسل الساعة 10.15 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 8.30 صباحًا، على أن يتم مواعيد عرضه على قناة ON دراما، كما يعرض مسلسل "وكل ما نفترق" على العديد من القنوات الفضائية بالتزامن خلال شهر رمضان أبرزها CBC، وDMC، ON، والحياة، والقناة الأولى المصرية.

تردد قناة ON دراما 
- في البداية قم بالدخول على القائمة الموجودة في جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.

- اختار القمر الصناعي النايل سات، واكتب تردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.

أبطال مسلسل وكل ما نفترق
مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى

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