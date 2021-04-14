رسالة من نتنياهو للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

وجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، رسالة إلى شعوب الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأعرب نتنياهو، في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، عن أمنياته بأن يتم التوصل لمزيد من اتفاقيات السلام.

قال نتنياهو: "منذ شهر رمضان الماضي توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام مع عدد من الدول العربية، حيث عززنا العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض".

وأضاف نتنياهو: "جعلنا منطقتنا مكانا يتمتع بقدر أكبر من الأمان والهدوء والازدهار".