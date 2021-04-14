الطب البيطري بالجيزة: تحصين أكثر من 50 ألف رأس ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام (فيديو)

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن هناك حملة قومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والماعز، مشيرا إلى أن الحملة تتم في نفس التوقيت على معظم أنحاء الجمهورية.



وأوضح "إسماعيل"، خلال حواره مع مراسل برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك 17 مركزا في الجيزة، يتم فيها تحصين المواشي حاليا، منوها بأنه تم توفير كافة الأدوات الخاصة بعملية التحصين من اللقاحات التي توفرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والسنون، على أن يتم حقن كل حيوان بسن غير الأخر لعدم انتقال العدوى، منوهًا بأنه يصاحب اللجنة المسئولة عن التطعيم فريق إرشادي يعمل على توعية المواطنين والمربين بأهمية التحصينات.



وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا من تباعد وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، مشيرًا إلى أن هناك لجان تتواجد بالأسواق لتحصين الحيوانات بها خاصة أن هناك قرارات تمنع انتقال الحيوان من مكان لآخر دون تحصين، مشددًا على أن هذه الحملة تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية، ورفع القيمة الاقتصادية للحيوان، حيث أن مرض الحيوان يؤدي لانقاص وزنه ويؤثر على إدرار اللبن بما يعني قلة القيمة الاقتصادية للمربي.



وشدد "إسماعيل"، أن الحملات مستمر على مدار العام، منوهًا بأن الحملة بدأت من يوم 3 إبريل وتم تحصين أكثر من مليون و300 ألف رأس ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى الجمهورية، وفي الجيزة تم تحصين أكثر من 50 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز ضد الجلد العقدي والجدري.

