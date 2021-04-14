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ياسمين فؤاد : إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية تسليم شهادات تقدير لعدد 24 طالب بكليتي تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة حيث قاموا على مدار فصل دراسي كامل” بتفيذ خطط تسويقية تمت تحت شعار Egypt Goes Green عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لمنتجات صديقة للبيئة خاصة بشركات قائمة في السوق المصري لدعوة المواطنين على أستخدامها بديلًا لمثيلتها المصنوعة من مادة البلاستيك الضارة للبيئة ذات الإستخدام الأوحد.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن إطلاق أول منصة للمنتجات الصديقة للبيئة برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع الجامعة الألمانية يمكن من خلالها للطلبة مشاركة الوزارة فى حملة اتحضر للأخضر خلال الصيف التى تقوم بحملات فى الاسكندرية والساحل الشمالى، كما يمكن تنفيذ التجربة فى محافظات أخرى، علاوة على جذب شركات خاصة للعمل معنا فى هذا المجال.

ومن جانبه أستهل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة فى كلمته بتثمين دور وزيرة البيئة في المشاركة في هذه الاحتفالية التي تساهم بدورها في فتح قنوات إتصال مباشر بين كليات الجامعة ووزارة البيئة التى بادرت بالتواصل مع الجامعة لتحفيز شبابها على مواصلة العمل البيئي وتوظيف مشاريعهم وافكارهم في هذا الصدد.

و نوه منصور خلال كلمته إلى ان الجامعة بصفتها مؤسسة أكاديمية للبحوث والتعليم والأبتكار، يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا في التطرّق لهذه القضايا والتعامل معها وهو ما جعلها تتحوّل إلى جامعة خضراء أو بيئية. الـ Green University، فالجامعة تضع نصب عينيها الحرص على أن يتطرّق جميع الطلاب إلى قضايا الاستدامة والبيئة من خلال المقرّرات الدراسية والنشاطات اللامنهجية في الجامعة التي تجعل من مسيرتهم الدراسية تجربة رائعة في مجال الاستدامة والحفاظ على كوكبنا، فعلى على سبيل المثال وليس الحصر جاء ذلك ممثلًا فى علوم توليد الطاقة النظيفة (كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات) ومناهج وأسس التسويق لنشر الوعى البيئى المجتمعى (كلية تكنولوجيا الإدارة وكلية العلوم التطبيقية والفنون) وعلوم إعادة التدوير (كلية العلوم التطبيقية والفنون ) ومكافحة التصحر والتنمية الحضرية ودراسات التنوع البيئى والحفاظ على الشواطىء(هندسة عمارة ومدني) الى آخره من المجالات أخرى ذات الصلة، مدللًا أن الجامعة لديها أكبر منظومة متكاملة لتوليد وتخزين الطاقة الشمسية.

و اشار منصور أن الجامعة لديها سجل حافل من انجازات وابتكارات طلابها وخريجها في مجال تطوير المنتجات الصديقة البيئة استعرض منها شركة " "Up fuse – لخريجتي الجامعة - تم اختيار حقائبهم الصديقة للبيئة من قبل مسئولي منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018 لكى توضع بداخلها الهدايا التذكارية المقدمة للمشاركين في المنتدى لما تميزت به من ببراعة التصميم والذوق الرفيع والجودة الشاملة، ويذكر انهم قامو بإنتاج ما يقرب من 10 آلاف شنطة صديقة للبيئة من 180 ألف من أكياس البلاستيك المعاد تدويرها ما ساهم في خلق أكثر من 50 فرصة عمل لمحدودى الدخل فى منشية ناصر
.
جديرا بالذكر أن العروض التى قام الطلاب بتقديمها شملت المنتجات (أقنعة قطنية معاد تدويرها وقابلة للغسل من انتاج شركة أب فيوز Up-Fuse التي اسستها يارا ياسين ورانيا رافع خريجتي كلية الفنون التطبيقية بالجامعة - حقائب تسوق صديقة للبيئة من انتاج شركة جٌماش Gomash - وشفاط للمشروبات مصنعة من مواد نباتية طبيعية مثل نشا الذرة او قصب السكر من انتاج شركة Eearthly، وتحت إشراف الدكاترة احمد وهبي نائب عميد كلية العلوم التطبيقة والفنون لشؤون الطلاب وسارة الديب الأستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة وبرعاية الدكتور إيهاب كامل أبو الخير، وسابينا مولر عميدي الكليتين.
ياسمين فؤاد : إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة
ياسمين فؤاد : إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة
ياسمين فؤاد : إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة
ياسمين فؤاد : إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة

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