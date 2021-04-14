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صرف الدفعة 149 من قروض مشروعات شباب الخريجين ليصل الاجمالي 93.790 مليون جنية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الموافقة علي صرف الدفعة 149من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة مارس 2021 وذلك بإجمالى700 ألف جنية موزعة على15 وحده محلية بمراكز ومدن المحافظة.


وقال مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 35 شاب وفتاه ( 12 من الذكور - 23 من الاناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف انه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 93.790 مليون جنيه استفاد منها 12054 شاب وفتاة ( 5774 ذكور - 6280 أناث).

جاءت موافقة وتصريحات مختار بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر

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