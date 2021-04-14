أمن الغربية يضبط (52) عنصر إجرامى وينفذ (3679) حكم قضائى متنوع



قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دوائر أقسام أول وثان وثالث المحلة ومركز المحلة بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-





نجحت في ضبط (10) قطع سلاح نارى ( بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 6 فرد محلى - 10 طلقات خرطوش) بحوزة (9) مُتهمين.





تمكنت من ضبط (54) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 61 متهم.



كما تم ضبط (52) عنصر إجرامى، وتنفيذ (3679) حكم قضائى متنوع، وضبط (45) قطع أسلحة بيضاء، ضبط (38) قضية مُتنوعة فى مجال المصنفات



جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



