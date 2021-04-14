الناقدة ماجدة موريس: تحيا الإعلانات وتسقط المسلسلات





أعربت الناقدة ماجدة موريس عن اعجابها الشديد ببعض الإعلانات التي تُعرض حاليًا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت ماجدة موريس منشورًا قالت فيه :"إعلان شريهان عن شركة إتصالات، وإعلان آسر ياسين عن شركة أجهزة كهربائية، وإعلان عمرو دياب عن كومباوند، وأخيرًا إعلان ليلى علوي عن مكرونة".



وتابعت ماجدة موريس قائلة:" وإعلانات أخرى كثيرة تتقافز أمامنا ونحن ننتظر المسلسل في اليومان الأولان فقط من رمضان، تحيا الإعلانات وتسقط المسلسلات".