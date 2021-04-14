



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14-4-2021





بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium





ليفربول - ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium



