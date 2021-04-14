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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14-4-2021

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 14-4-2021

بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium 

ليفربول - ريال مدريد – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

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