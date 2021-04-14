تعرف على أحداث مسلسل الطاووس ومواعيد عرض الحلقة الجديدة

يبحث عشاق الدراما التلفزيونية عن أحداث الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان الكريم لمتابعة التفاصيل أولا بأول، وننشر لكم في السطور التالية تفاصيل عرض مسلسل الطاووس الذي لاقى إعجابا شديدا من جانب الجمهور في بداية عرضه، كما ننشر مواعيد عرض المسلسل الذي يكون بطولته جمال سليمان وسهر السايغ، والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الطاووس" العديد من الأحداث المثيرة أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمينة التي تقدمها النجمة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.





وتدور أحداث مسلسل الطاووس في إطار اجتماعي حول شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.





ويكون مسلسل الطاووس من بين المسلسلات التي تعرضها قناة "النهار"، وهو بطولة النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.





مواعيد عرض مسلسل الطاووس

يعرض مسلسل "الطاووس" على "النهار" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 1:30، و5:00 صباحا.