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الهجرة: الإعداد لتطبيق «اتكلم عربي» ليعزز تنفيذ المبادرة ونشرها على نطاق واسع

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتابعت أنه مع بداية الشهر الكريم فقد حصدت فيديوهات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أكثر من 174 مليون مشاهدة ومشاركة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة، بين ملايين المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث والأطفال، علاوة على متحدثي اللغة العربية من غير المصريين وراغبي تعلم اللغة.

وتتضمن المشاركات والمشاهدات لفيديوهات دعم من شباب المصريين بالخارج وأولياء أمورهم للحث على تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتحدث والتمسك باللغة العربية، فضلا عن فيديوهات ورسائل دعم وتأييد للمبادرة من شخصيات عامة لنشرها بين أبنائنا حفاظا على الهوية الوطنية ومواجهة حرب طمس الهوية التي نتعرض لها، كما تتضمن الفيديوهات مقاطع من أعمال فنية شهيرة توضح بطريقة بسيطة وطريفة نطق كلمات وحروف اللغة العربية حتى يسهل على أبنائنا تعلمها، إلى جانب فيديوهات توضح العادات والتقاليد والأكلات والمصطلحات المصرية.

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