موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت، الموافق 8 مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.









ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الليجا بعد مرور 30 جولة برصيد 67 نقطة، ثم يأتي فريق برشلونة برصيد 65 نقطة.









وتقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة.









ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة بي أن سبورت القطرية المالك الحصري لبث مواجهات الليجا، وبالتحديد عبر قناة بي أن سبورتس 1.



