موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

Advertisements
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:18 ص
غدير أحمد
Advertisements
يستضيف نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت، الموافق 8 مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.
ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الليجا بعد مرور 30 جولة برصيد 67 نقطة، ثم يأتي فريق برشلونة برصيد 65 نقطة.
وتقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت مكة المكرمة.
ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة بي أن سبورت القطرية المالك الحصري لبث مواجهات الليجا، وبالتحديد عبر قناة بي أن سبورتس 1.
Advertisements