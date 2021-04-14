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ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تردد خلال الفترة الأخيرة، أن نادي الهلال السوداني حصل على توقيع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدًا لضمه خلال الموسم المقبل.


وتخطط إدارة الزمالك لتجميد اللاعب بعد هذا التصرف، حسب ما أوضحت تقارير صحفية، والتي أشارت أيضًا إلى أن أحد أعضاء اللجنة المؤقتة تواصل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وطالبه بعدم إشراك اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما رفض كل محاولات النادي معه للتجديد.


جدير بالذكر أن عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ينتهي في نهاية يونيو المُقبل، وحتى الآن لم يقم بتجديد عقده رغم تصريحات مسؤولي القلعة البيضاء بأن رغبة التجديد مشتركة بين الطرفين ولكن الأمور المادية هي العائق الوحيد.

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