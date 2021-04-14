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بعد ظهوره في"ملوك الجدعنة"..ابنة يوسف شعبان: شوفت مظاهرة حب كبيرة من الجمهور لوالدي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت نجلة الفنان الراحل يوسف شعبان، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها بعد ظهور والدها الفنان الراحل يوسف شعبان في الحلقة الأولى من مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة" MBC مصر".

وقالت إيمان نجلة الفنان الراحل يوسف شعبان في تصريحات صحفية لها :"سعدت بردود الأفعال التي انهمرت عليا عقب الإعلان عن أولى حلقات مسلسل ملوك الجدعنة".

وتابعت إيمان نجلة الفنان الراحل يوسف شعبان :"شوفت مظاهرة حب كبيرة لوالدي من الجمهور على آخر أدواره أسعدتني جدًا" .

وأشارت إيمان أنها ترى والدها الفنان الراحل يوسف شعبان في كل شيء حولها، وليس في المسلسل فقط، لافتة أن الفن الحقيقي هو الذي يعيش بين الناس، وأن الفنان المحبوب يظل حب الناس له حتى بعد وفاته، وهو ما ظهر في الدعوات التي أطلقها الجمهور له فور ظهوره في المسلسل.


مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ومعهما رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان، ياسمين رئيس، وهو من تأليف عبير سليمان وأمين جمال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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