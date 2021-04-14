مشرف بالقومي للحضارة يكشف عن الغاز المستخدم لحفظ المومياوات الملكية (فيديو)

قال الدكتور سيد أبو الفضل، المشرف العام على قاعات العرض بالمتحف القومي للحضارة، إنه تم الانتهاء من ترميم وتهيئة 14 مومياء ملكية بالمتحف القومي للحضارة، ووضعها بفاترين العرض الخاصة بها تمهيدًا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمي الموافق 18 إبريل 2021.



وأوضح "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه قبل نقل المومياوات لمتحف الحضارة قام أخصائي الترميم لمدة عام بترميم وتهيئة المومياوات، وبعد نقل المومياوات تم فك التغليف الخاص بها، وتم الانتهاء من تهيئة جميع المومياوات باستثناء اثنين فقط لم يتم تهيئتهم لوضعهم بالفاترين الخاصة بهم لتكون بذلك اكتملت القاعة بدخول جميع المومياوات، وسيتم الانتهاء من كافة التجهيزات خلال يومين.



وأكد المشرف العام على قاعات العرض بمتحف الحضارة، أن بعض المومياوات استغرقت وقت في الترميم مثل المومياوات الخاصة بالملك أمنحتب الثاني والملك سيتي الثاني والملك رمسيس الثالث؛ لكونها كانت بحالة غير جيدة، وهي مومياوات يتم عرضها لأول مرة حيث لم يسبق عرضها بمتحف التحرير، منوهًا بأن هناك مواصفات مخصصة لجميع فاترين المومياوات وهي أن تكون مزودة بغاز النيتروجين الذي يعمل على قتل كافة الميكروبات والبكتريا التي يمكن أن تنمو وتضر بالمومياء، مشيرًا إلى أن غاز النيتروجين يظل لأكثر من 5 سنوات حال عدم التعامل مع الفاترينة لأي عارض.

