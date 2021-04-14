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"مصر للطيران" تسير 38 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلاتها الجوية علي مدار اليوم، إلى 38 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 2697 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار، أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، أبوجا، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2697 راكب.

ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات وخاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي.

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