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مسلسل "كوفيد 25".. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي سيتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"
يعرض مسلسل "كوفيد 25" على قنوات: "on - on دراما - روتانا خليجية - منصة Watchit - ومنصة شاهد vip"، وذلك في النصف الثاني من رمضان، أي بداية من يوم 16 من الشهر الكريم.

وتدور أحداث المسلسل حول تطور وباء كورونا من خلال قصة خيالية وحبكة درامية مميزة، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021 على قناة ON.

أبطال عمل "كوفيد 25"
المسلسل بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

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