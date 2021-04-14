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بنتلي تكشف عن كونتيننتال جي تي سبيد المكشوفة بسرعة قصوى تبلغ 335 كم في الساعة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
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بعد أسابيع قليلة من الكشف عن كونتيننتال جي تي سبيد الجديدة ، قامت بنتلي بالكشف عن نسختها المكشوفة. 

تعتبر كونتيننتال جي تي سبيد المكشوفة، التي تعتبرها علامة السيارات الفاخرة نفسها السيارة الأكثر ديناميكية ورياضية التي تخرج من منشآتها، بنفس سرعة الكوبيه، مع متعة القيادة في الهواء الطلق.

إلى جانب كونها نسخة مفتوحة السقف من كونتيننتال جي تي سبيد​​، فإن السيارة المكشوفة لديها بعض الميزات الفريدة. العجلات قياس 22 بوصة في طراز كونتيننتال حصرية وكذلك التنانير الجانبية. تم الانتهاء من شبكة المبرد وشبكة المصد بلون داكن. 

إلى جانب السقف، حصلت سيارة كونتيننتال جي تي سبيد المكشوفة أيضًا على شارة "Speed" على عتبات الأبواب الرياضية وأجزاء أخرى من السيارة.

من الداخل ، ستحتوي سيارة كونتيننتال جي تي سبيد المكشوفة على ثمانية ألوان لغطاء المحرك، بالإضافة إلى 26 لونًا مختلفًا لمقاعدها الرياضية ، مغطاة بالجلد والكانتارا ، ومجهزة بـ "مدفئ للرقبة". يمكن للمرء أيضًا تخصيص الكونسول المركزي بخيارات من الأخشاب المختلفة بالإضافة إلى التشطيبات المعدنية المصقولة.

قال كريس كرافت، عضو مجلس إدارة المبيعات والتسويق في بنتلي موتورز: "إن السرعة الجديدة هي سيارة كونتيننتال جي تي المكشوفة الأكثر تركيزًا على السائق والمتوفرة وفريدة من نوعها في قدرتها على تقديم سيارة فاخرة عالية الأداء ومفتوحة طوال الموسم مع الحافة المضافة للأداء المذهل والديناميكية ".

وقال: "إلى جانب التفاصيل الداخلية الرائعة والمصنوعة يدويًا ، تجسد كونتيننتال جي تي سبيد المكشوفة كل ما تعرفه بنتلي عن ابتكار أكثر السيارات أناقة وأناقة في العالم للسيارات على الأسطح".

تتميز بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد المكشوفة الجديدة بمحرك W12 سعة 6.0 ليتر مزدوج التوربو يمكن أن يولد 650 حصانًا و 900 نيوتن متر من عزم الدوران. يحتوي على ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات يوجه الطاقة إلى نظام الدفع بجميع العجلات.

ويمكن لسيارة كونتيننتال جي تي سبيد المكشوفة أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من أربع ثوانٍ وبسرعة قصوى تبلغ 335 كيلومترًا في الساعة. يوجد أيضًا نظام توجيه بجميع العجلات وترس تفاضلي خلفي إلكتروني. يركب على تعليق هوائي نشط مع مخمدات تكيفية ، بما في ذلك نظام تحكم مضاد للانقلاب.

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