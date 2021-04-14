Advertisements

اليوم.. محادثات حول أفغانستان بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:30 ص
أفغانستان
أفغانستان
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بعقد محادثات حول أفغانستان بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن.

 

يهدف إعلان الرئيس جو بايدن المزمع، اليوم الأربعاء، عن انسحاب كامل للولايات المتحدة من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر إلى إغلاق كتاب الحرب الأطول في أمريكا حيث يحذر منتقدون من أن السلام ليس مضمونا بعد عقدين من القتال.

 

في الوقت الذي كشف فيه المسؤولون عن خطط بايدن للانسحاب، جددت أجهزة المخابرات الأمريكية مخاوفها العميقة يوم الثلاثاء بشأن مستقبل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول، والتي تتشبث بمأزق آخذ في التآكل. وقال التقييم الأمريكي الذي أرسل إلى الكونجرس إن "الحكومة الأفغانية ستكافح من أجل كبح جماح طالبان إذا سحب التحالف دعمها".

 

لا تزال كابول تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، وطالبان واثقة من قدرتها على تحقيق نصر عسكري. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن بايدن يعتزم الإعلان في البيت الأبيض يوم الأربعاء عن سحب جميع القوات الأمريكية في أفغانستان في موعد أقصاه 11 سبتمبر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محادثات حول أفغانستان أمريكا ألمانيا أفغانستان

أخبار تهمك

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ يوم

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 3 ساعات

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يسعى لخطف هذه الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

زيدان يوجه رسالة نارية إلى ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 19 ساعة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

قائد القوات الأمريكية بأفغانستان يدعو للسلام في 2019

جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطالبان الأسبوع المقبل

الحكومة الأفغانية قلقة إزاء مشروع الاتفاق بين واشنطن وطالبان

الرئاسة الأفغانية تصف وجود قادة طالبان في قطر بـ "شهر العسل"

عمران خان: باكستان تشعر بخيبة أمل بسبب محادثات السلام بين واشنطن وطالبان

اجتماعات أمريكية مع روسيا والصين لإنهاء حرب أفغانستان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:43 ص

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

10:04 ص

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

08:21 ص

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

08:16 ص

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة