اليوم.. محادثات حول أفغانستان بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بعقد محادثات حول أفغانستان بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن.

يهدف إعلان الرئيس جو بايدن المزمع، اليوم الأربعاء، عن انسحاب كامل للولايات المتحدة من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر إلى إغلاق كتاب الحرب الأطول في أمريكا حيث يحذر منتقدون من أن السلام ليس مضمونا بعد عقدين من القتال.

في الوقت الذي كشف فيه المسؤولون عن خطط بايدن للانسحاب، جددت أجهزة المخابرات الأمريكية مخاوفها العميقة يوم الثلاثاء بشأن مستقبل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول، والتي تتشبث بمأزق آخذ في التآكل. وقال التقييم الأمريكي الذي أرسل إلى الكونجرس إن "الحكومة الأفغانية ستكافح من أجل كبح جماح طالبان إذا سحب التحالف دعمها".

لا تزال كابول تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، وطالبان واثقة من قدرتها على تحقيق نصر عسكري. وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن بايدن يعتزم الإعلان في البيت الأبيض يوم الأربعاء عن سحب جميع القوات الأمريكية في أفغانستان في موعد أقصاه 11 سبتمبر.