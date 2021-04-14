بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة مستجدات كورونا

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة ومستجدات كورونا.





كانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يأتي مشروع القانون في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.





ونص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.



