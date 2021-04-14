لأكثر من 6 سنوات.. ضبط شخص لاستمراره صرف معاش والدة زوجته المتوفاة بالدقهلية







تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في مواجهة جرائم الإستيلاء على المال العام، في إطار ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول بإحدى الجهات الحكومية بالدقهلية، بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجهة بدون وجه حق، من ضبط شخص لاستمراره صرف معاش والدة زوجته المتوفاة.



حيث أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بالإستمرار فى صرف معاش والدة زوجته المتوفاة عام 2014م، وذلك بموجب توكيل خاص محرر له من الأخيرة يتيح له ذلك وعدم إبلاغه عن واقعة الوفاة بالمخالفة للقانون، حيث تمكن المذكور بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى دون وجه حق، مما أضر بأموال الجهة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.