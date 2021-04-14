"الأوقاف": غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بإجراءات كورونا (فيديو)

أكد عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وجود فرحة كبيرة وغامرة بين رواد المساجد في مختلف محافظات الجمهورية بعودة صلاة التراويح، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط الاحترازية حتى تمر هذه الفترة دون مشكلات.





وناشد "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، المصلون بالالتزام بارتداء الكمامة أثناء الذهاب للمسجد بالإضافة لاصطحاب سجادة الصلاة الشخصية الخاصة بكل فرد، والحفاظ على علامات التباعد الاجتماعي الموجودة داخل كل مسجد، موضحًا أن المصلون ورواد المساجد أظهروا وعيا كبيرا في صلاة التراويح، وهو ما يعكس ثقافة الشعب المصري وأكدته جميع المديريات في محافظات الجمهورية.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الأئمة في المساجد ووكلاء الوزارات ومديري المديريات مستمرون في تنفيذ عمليات التعقيم والنظافة طوال ساعات اليوم بعد انتهاء الصلوات في كل مساجد الجمهورية، محذرًا من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن هذا الامر قد يضطر الدولة المصرية إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط التي قامت الوزارة بوضعها.



