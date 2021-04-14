تموين القليوبية: الانتهاء من استعدادات توريد محصول القمح

أعلن عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لبدء توريد محصول القمح المقرر في 15 إبريل الجاري، ولمدة 3 شهور، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، مشيرًا إلى أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات للاستعداد التام للموسم.



وأضاف مدير تموين القليوبية، أنه جرى تحديد شونتان و4 صوامع لاستقبال القمح وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكري الهدي 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.



وأوضح "عبد الحليم"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ في 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.



وأشار، إلى أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل الموسم الماضى والتي تصل سعتها الإجمالية 90 الف طن، بذلك وصلت إجمالي السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 200 ألف طن، على أن يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المحافظة شهدت زراعة 55 ألف فدان قمح هذا الموسم، بزيادة 3500 فدان قمح عن الموسم الماضي للقمح، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضي، موضحا أن الحالة العامة للمحصول حتى تاريخه جيدة جدا.