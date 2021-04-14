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"الأرصاد" تعلن ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة وأن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على جنوب سيناء ولطيفا على شمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس لطيفا على الأنحاء كافة، مع نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 27 والصغرى 15.
الإسكندرية العظمى 24 الصغرى 15.
مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 13.
سيوة العظمى 24 والصغرى 11.
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 16.
دمياط العظمى 22 والصغرى 14. 
الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 13.
السويس العظمى 27 والصغرى 13.
العريش 22 والصغرى 14.
طابا العظمى 28 والصغرى 15.
سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 9.
شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 19.
الغردقة العظمى 28 والصغرى 18.
الفيوم العظمى 28 والصغرى 14. 
بني سويف العظمى 29 والصغرى 14.
المنيا العظمى 29 والعظمى 13.
أسيوط العظمى 30 والصغرى 15.
سوهاج العظمى 32 والصغرى 17. 
قنا العظمى 33 والصغرى 18. 
الأقصر العظمى 34 والصغرى 19. 
أسوان العظمى 34 والصغرى 21.
الوادي الجديد العظمى 32 والصغرى 16.

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