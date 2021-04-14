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عضو "صحة النواب": مصر من أولى الدول الموفرة للقاح كورونا بشكل مجاني

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال الدكتور محمد زكي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر من أولى الدول التي اهتمت بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وتوفيره بشكل مجاني، في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

وأوضح "زكي" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن هناك بعض الدول حتى الآن لم تبدأ في مشروع التطعيم، لذلك يجب أن نوجه الشكر إلى القيادة السياسية والقائمين على هذا المشروع، متمنيًا زوال هذا الفيروس اللعين الذي أصاب العالم في وقت قصير.

وأضاف عضو لجنة الصحة: "أن أعضاء مجلس النواب في البداية رفضوا التطعيم، حتي لا يقولوا أنهم اهتموا بأنفسهم وتركوا الناس"، مشيرا إلى أن التطعيم متاح على سيستم وزارة الصحة، وفي حالة تسجيل البيانات يتم الاتصال بالشخص للتطعيم مجانًا، وذلك عقب إجراء التحاليل الطبية قبل تلقيه اللقاح حتى يتأكد الشخص بأنه غير مصاب بالفيروس أو يعاني من أمراض أخري قد تؤدي إلي حدوث مضاعفات.

وتابع: "سوف أقوم بتسجيل البيانات على سيستم الوزارة؛ والتطعيم يكون وسط أهل دائرتي حتى يطمئنون أن التطعيم أمن بشكل تام ولا خوف منه"، مشيرا إلى أن هناك بعض الأعراض قد تظهر بعد اللقاح مثل السخونيه؛ وتكون لمدة يوم واحد وتختلف من شخص لأخر.

وكان قد بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الإثنين الماضي، اجراءات تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا.

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