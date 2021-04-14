وزير البترول يترأس الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للايثانول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للايثانول الحيوي إحدى المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تهدف الى إنتاج مادة الايثانول الحيوى المستخدمة في العديد من المجالات الصناعية بطاقة 100 ألف طن سنوياً بغرض تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي.

يأتى ذلك في اطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتنمية المشروعات ذات القيمة المضافة والتنمية المستدامة، حيث من المخطط اقامة المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط ، بتكلفة استثمارية حوالى 100 مليون دولار.