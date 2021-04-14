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وزير البترول يترأس الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للايثانول

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للايثانول الحيوي إحدى المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تهدف الى إنتاج مادة الايثانول الحيوى المستخدمة في العديد من المجالات الصناعية بطاقة 100 ألف طن سنوياً بغرض تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي.
 
يأتى ذلك في اطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتنمية المشروعات ذات القيمة المضافة والتنمية المستدامة، حيث من المخطط اقامة المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط ، بتكلفة استثمارية حوالى 100 مليون دولار. 
 
ويُستخدم الايثانول الحيوي في مجالات صناعة الأحبار والدهانات وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات كما يمكن إستخدامه كمادة خام  في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك ، الاسيتالدهيد ، الاسيتون ،الإيثيل اسيتات، الإيثيلين وغيرها ، هذا بالإضافة الي إنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف) والذي يتم إستخدامه كمركزات أعلاف.

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