التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان (فيديو)

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، مواعيد العمل الخاصة بالمخابز في شهر رمضان الكريم، موضحًا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعطى تعليمات لجميع المحافظات والمديريات بفتح المخابز من الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة، وستفتح بعض المخابز حتى الساعة التاسعة.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنه يجرى إنتاج الخبز طبقا لمواصفات معينة، إذ جرى عمل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة لكل مديرية، بالإضافة إلى الحملات المستمرة على المخابز وتكثيفها، وإنتاج الخبز طبقا للمواصفات وأن يكون صالح للاستهلاك الأدمي، إذ يجرى العمل على توفير وإتاحة الخبز في الوقت المناسب وبالسعر المناسب وبالجودة المناسبة للمواطن المصري.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المعارض الخاصة بالوزارة مستمرة ومفتوحة بشكل مستمر، مشيرًا إلى وجود 27 معرض رئيسي بجميع المحافظات، و47 معرض فرعى، بجانب القوافل التي تجوب شوارع مصر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وصندوق تحيا مصر، إلى جانب السلاسل التجارية بما يزيد عن 2000 سلسلة.



وأوضح، أن هناك أسعار بالمجمعات بتخفيضات من 18 إلى 28%، وضخ كمية كبيرة وجديدة من الخضروات بأسعار تقل عن الموجود في الأسواق بـ25%، مع طرح الكوبونات التي تتيح لأي مواطن أن يصرف السلع الغذائية طبقا لاحتياجاته الأساسية.

