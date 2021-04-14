ضبط مسؤولة جمعية خدمية لاستيلائها على أموال الجمعية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.





وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، باستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية المشار إليها كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من (5) مقترضين، واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.





وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.



