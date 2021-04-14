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"الإحصاء": 51963 حادث حريق على مستوى الجمهورية عام 2020

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، البيان الصحفي لحوادث الحريق في مصر عام 2020 وكان من أهم مؤشراته، وصول عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية 51963 حادثة عام 2020، مقابل 50662 حادثة عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.6%.

ووفقاً للحالة الجنائية يأتي الإهمال فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 26182 حـادثة بنسبة 50.4%، يليه الحريق العـارض بعــدد 24857 حادثة بنسبة 47.8%، ثم الحريق العمــد بعــدد 924 حادثة بنسبة 1.8% خلال عام 2020  .

ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية "أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ إلخ ..." بنسبة 56.8%، الماس الكهربائى أو الشرر الإحتكاكي بنسبة 20.3%، الاشتعال الذاتي بنسبة 12.2%، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 5%، حرائق الغازات بنسبة 5.4% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.3% من إجمالي مسببات الحريق .

وجاءت الأرض الفضاء "القمامة والمخلفات" فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 48.8%، يليها المبانى السكنية بنسبة 28.6%، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية نسبة 0.1%  .

وتأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 6887 حادثة بنسبة 13.3%، يليها  محافظة الجيزة بعدد 3836 حادثة بنسبة 7.4%، وفى المرتبــــة الأخيرة محـافظة شمال سيناء بعدد 75حادثة بنسبـــة 0.2% من إجمـالى حوادث الحريق، وسجل شهـر مايـو المرتبة الأولي لحـوادث الحريق بنسبة 11.3%، يليـه شهر يونيو بنسبـة 9.7% وأخيراً شهر ديسمبر بنسبة 6.3% وهــي الأقل عـلى مستـــوى الأشهر من إجمالي حوادث الحريق .

وبلغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 199 متوفى عام 2020 مقابل 252 متوفى  عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21% عن عام 2019، بلغ عدد المصابين 878 مصاب عام 2020 مقابل 1203 مصاب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 27% عن عام 2019.


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