تعرف على نتائج جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





وتمكنت الجهود في مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط عدد (5) شركة ومصنع "بدون ترخيص - مرخص" بنطاق مديرية أمن الجيزة – 2 مصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (80٫304 طن و294592 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص وبدون بيانات وبدون تسجيل علامة تجارية - 41٫8 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.





وأسفرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط (عدد 3 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية)، بمضبوطات بلغت (15000 كمامة – 7 طن مخلفات بلاستيك - 67٫3 طن مواد كيماوية) مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس بنطاق مديرية أمن القليوبية.





ونجح الجهود في مجال التفتيش البيئي في ضبط عدد (20) منشأة صناعية (عدم "وجود رخصة مزاولة النشاط – وجود شهادات صحية – ارتداء العاملين مهمات الوقاية – توفير وسائل الحماية المدنية – سجل بيئي " – التخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والخطرة- انبعاث غبار وأتربة كثيفة ) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن البحيرة.



