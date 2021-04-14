بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد 5 مدن لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة شملت عددا من القطاعات المختلفة بخمس مدن من مدن المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقف السيارات، ومتابعة منظومة النظافة والإشغالات، وحل مشكلة الأسواق العشوائية.





رافق المحافظ في الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ورؤساء مدن بنها وقليوب وطوخ والخصوص، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.





وبدأ الهجان الجولة، بتفقد موقف بنها العمومي، وموقف أول وموقف ثاني مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وعدد من المواقف بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات.





وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.





وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ المحطة الوسيطة للقمامة للاطمئنان على سير العمل بها، وذلك من خلال غرفة التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السير ـ حيث تبلغ مساحة المحطة الوسيطة بطوخ حوالي 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومي.





كما تفقد المحافظ سوق طوخ وشدد على رفع الإشغالات والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية مشيرا أنه سيتم نقل السوق من المدينة، ونقل جميع الباعة وذلك بناءً على شكاوى المواطنين من الإشغالات والعرقلة المرورية التي تنتج عن تواجد السوق وخصوصا يوم الخميس.





وفي مدينة قليوب تفقد المحافظ قطعة أرض على مساحة 2 فدان لدراسة نقل سوق الأحد الخاص بالبائعين بميت نما إليها، وذلك أيضا لمنع الإشغالات بالمدينة مشيرا أن المحافظة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا لمنع الظواهر العشوائية والعمل على راحة المواطنين والتيسير عليهم من خلال نقل الأسواق العشوائية والشوارع الرئيسية إلى أماكن أخرى جانبية لتسيير الحركة المرورية ومنع الإشغالات.





مؤكدا على ضرورة التنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات يومية للإشغالات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.





كما تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه بسرعة تطوير كوبري ميت نما لخدمة المواطنين ولكونه يمثل خطورة على حياة المواطنين لتهالكه.





وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع البترول للوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مؤكدًا أن تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة من المشروعات الهامة بالمحافظة، ويتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.





وتفقد المحافظ مدينة الخصوص موجها ببذل المزيد من الجهد للقضاء على أي تراكمات بالشارع وتنظيم ثلاث نوبتجيات لرفع القمامة أولا بأول، كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه بزيادة المعدات لنقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بالعبور لاستيعاب المتولد من القمامة وعدم تراكمها بالمقلب الوسيط.



