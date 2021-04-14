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أحمد فلوكس يُشيد بـ"الاختيار 2" ويُعلق: أحمد مكي بقى في مكانة النضج الحقيقي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد الفنان أحمد فلوكس بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" وبأداء الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي الذي وصفه بأنه وصل لحالة النضج الفني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد فلوكس صورة لأحد مشاهد "الاختيار 2"، ظهر فيها أحمد مكي وكريم عبد العزيز معًا، وعلق عليها قائلاً:"الفن مثل أي مهنة فيها الحلال وفيها الحرام، الاختيار هو حلال هذه المهنة، والحلال الممتع الحقيقي اللازم ".

وتابع أحمد فلوكس قائلاً :" غير عشقي لمخرج هذا العمل بيتر ميمي وكاتبه هاني سرحان، أعشق أحمد مكي اللي في هذا المسلسل بقى في مكانة النضج الحقيقي، وعشقي الأبدي لكريم عبد العزيز الذي لا ينتهي، برافو ومبروك ليكو ولينا".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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